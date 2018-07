Mancini critica Cruzeiro e cobra evolução para o Mineiro

"Estou muito chateado, essa é a verdade. Não gostaria de sair derrotado. A derrota dói em mim, muito. Estou até me segurando aqui para saber o que eu falo. Mas é um início de trabalho, temos que ter muita calma nessa hora, analisar bem. Os atletas tentaram se empenhar, mas há uma dificuldade, uma maneira de jogar diferente. Vimos o América-MG até mais solto do que a gente. Espero que nos jogos oficiais a gente já esteja apto a fazer aquilo que vem sendo pedido", comentou Mancini.

No amistoso, o América-MG abriu o placar com Rodriguinho, mas o Cruzeiro conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols de Wellington Paulista. Na etapa final, a equipe levou nova virada, com gols de Adeílson e Bruno Meneghel. Para Mancini, as oito substituições realizadas atrapalharam o rendimento cruzeirense.

"Sabíamos que encontraríamos dificuldades. Foram dois jogos distintos, 60 minutos bem feitos, uma vitória parcial. A partir do momento em que fizemos as mudanças o time caiu de produção, o que já era esperado, mas não poderíamos ter levado os dois gols. Foram falhas determinantes. Dá para tirar ,muita coisa desse início, pois a gente sente muito quando é derrotado. Vamos ter que arrumar algumas coisas. Na primeira parte, até em função de a gente já ter uma base, o desempenho acabou sendo melhor", disse.

Com elenco reformulado para 2012, o Cruzeiro promoveu a estreia dos zagueiros Thiago Carvalho e Mateus, do lateral-esquerdo Gilson, dos volantes Diego Arias, Rudnei, Amaral e Marcelo Oliveira no amistoso. Na opinião de Mancini, o ex-corintiano Marcelo Oliveira foi o jogador que mais se destacou contra o América-MG.

"O Marcelo (Oliveira) fez uma ótima estreia. Um cara que teve desenvoltura em campo, foi usado no meio-campo, depois teve que cobrir o setor esquerdo, que não é a dele. O Arias eu acho que foi um pouco abaixo, mas é um atleta que pode render mais. O Rudnei atuou apenas sete minutos, infelizmente. O Amaral fez o seu papel, não apareceu muito. Os dois zagueiros, eu vi o Thiago (Carvalho) bem, o Mateus um pouco abaixo também, acabou errando em alguns lances. O Gilson eu acho que pode melhorar, não foi do nível dos demais", avaliou.