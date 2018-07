Mancini culpa expulsão de zagueiro por derrota do Botafogo

Vagner Mancini culpou a expulsão do zagueiro Dankler pela derrota do Botafogo para o Atlético Mineiro, por 1 a 0, no domingo. Para o treinador, os dois cartões amarelos recebidos pelo jogador, que atuou improvisado na lateral-direita, foram duvidosos e acabaram mudando a história da partida disputada no Independência, em Belo Horizonte.

"A nosso ver ele [árbitro] acabou sendo determinante pela expulsão do Dankler", declarou o técnico. "O primeiro amarelo foi num lance que não havia necessidade, árbitro usou de muito exagero. No segundo lance também, uma falta no centro do campo, acredito eu que ele fosse dar o primeiro amarelo, mas quando viu que já tinha, viu que era o segundo e a partir daí tivemos lances de perigo do Botafogo com faltas que ele não marcou."

Mancini, contudo, reconheceu que, mesmo com 11 jogadores, o Botafogo tinha dificuldade para enfrentar o Atlético no Independência, onde a equipe mineira costumar ter grande desempenho. "É óbvio que jogando aqui é sempre difícil. O Atlético impõe volume de jogo forte."

Mas a expulsão acabou alterando a tática botafoguense no início do segundo tempo, antes do gol marcado por Leonardo Silva, aos 24 minutos. "O Botafogo vinha bem no jogo, após a expulsão. É óbvio que tivemos que nos comportar de maneira diferente, mais atrás, a partir do instante que tomou o gol saiu mais à frente e teve até oportunidade de chegar ao empate."

O revés fora de casa deixou o Botafogo mais próximo da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, o time carioca figura na 14ª colocação, apenas duas posições acima da zona da degola.