Mancini deixa Guarani e 70% do elenco deve ser liberado Após se despedir da elite nacional com derrota para o Fluminense, no último domingo, a diretoria do Guarani ganhou um novo problema para resolver. Isso porque o técnico Vágner Mancini confirmou que não será o treinador do time campineiro para 2011. "Este foi meu último jogo à frente do Guarani. A partir de amanhã (segunda-feira) não sou mais técnico. Já havia decidido há alguns dias, mas achei melhor confirmar apenas após este jogo", afirmou o treinador que já havia adiantado na última sexta a sua possível saída.