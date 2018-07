Mancini detona o 'chinelinho' do City e diz que fará mudanças

SÃO PAULO - O técnico Roberto Mancini criticou o comportamento dos jogadores do Manchester City e avisou que pretende fazer mudanças profundas na equipe após a derrota por 3 a 1 para o Southampton, no último sábado, que deixou o time a 12 pontos do rival Manchester United, líder do Campeonato Inglês, faltando 12 rodadas para o encerramento da competição nacional.

Mancini disse ao jornal Manchester Evening News, nesta segunda-feira, que ele só quer "jogadores que estejam prontos para lutar em campo". O recado foi uma paulada em alguns jogadores do elenco. "Eu estou muito irritado com vários dos meus jogadores e muito decepcionado com o desempenho deles", disparou o treinador italiano. "Você também precisa ter condições de vencer, porque você luta por cada bola e luta contra um adversário que também quer ganhar o jogo."

Ele prometeu mudanças no City e também de postura para o jogo contra o Leeds, no próximo domingo, pela Copa da Inglaterra. "Estou certo de que isso vai mudar, porque eu vou mudar os jogadores na próxima semana." Mancini, até o momento, de total apoio da direção do City para tocar sua reformulação e afastar os atletas que entende não estão se esforçando para ganhar as partidas.