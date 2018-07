Mancini deve armar Botafogo com mais força física

Próxima adversária botafoguense, a Chapecoense surpreendeu na noite de quinta-feira com a goleada de 4 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã. Para o técnico Vagner Mancini, o resultado serviu de alerta para o Botafogo, que enfrentará o time catarinense no domingo, em Chapecó, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Pensando nisso, o técnico deve promover mudanças no Botafogo, para deixá-lo mais forte fisicamente. Sem revelar a formação que vai utilizar, ele explicou o que pretende de sua equipe na Arena Condá. "Não é fácil ganhar lá, a parte técnica é muito lesada em Chapecó e eu quero um time disposto a brigar em todas as partes do campo. Que estejamos dispostos ao choque e ao jogo duro", avisou.

"O aspecto emocional conta muito no time, mas pode ser que tenha algum tipo de mudança. Posso montar uma equipe mais forte fisicamente, tenho algumas opções na cabeça e ainda vamos definir", completou Vagner Mancini.

Faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão, o Botafogo pode ser rebaixado já neste domingo. Em penúltimo lugar, o time carioca está com 33 pontos, cinco a menos que o Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento.