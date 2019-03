Mancini diz que árbitro passou a apitar diferente após mudar marcação com o VAR

O técnico Vagner Mancini lamentou a postura da arbitragem após a interferência do VAR (árbitro de vídeo) na partida entre São Paulo e Palmeiras, neste sábado, no Morumbi. Para o técnico tricolor, depois de voltar atrás da marcação, o árbitro Vinicius Furlan acabou invertendo lances que atrapalharam sua equipe na partida.

"A não marcação do pênalti fez com que o árbitro analisasse outras jogadas de maneira diferente. Tivemos três faltas na entrada da área, em cima do Antony, do Pablo e do Everton no final do jogo, e elas não foram marcadas. A postura do árbitro se alterou ao longo do jogo", comentou o treinador, após o empate sem gols pela ida da semifinal do Paulistão.

Mancini explica que logo na marcação do pênalti de Reinaldo em Dudu, ele teve a impressão de que não tinha sido nada. Mas evitou se exaltar na reclamação porque não tinha tanta certeza. "Na hora que aconteceu o lance, achei que não tinha sido pênalti. Depois vi o lance novamente, pela televisão, e continuo com a mesma opinião", disse.

Na ocasião, Vinicius Furlan marcou pênalti em Dudu e apitou. Os jogadores do São Paulo reclamaram e cercaram o juiz. Na sala do VAR, Raphael Claus avisou a arbitragem que não tinha tanta certeza na marcação. Foi aí que Furlan viu as imagens por um monitor à beira do campo e voltou atrás.

"O VAR está interferindo nisso. Temos de arrumar um mecanismo para que o VAR seja uma célula que proteja a arbitragem e ajude o futebol, e não que gere dúvida e faça o árbitro apitar de forma diferente depois", comentou Mancini, que na terça-feira passará o comando da equipe para o técnico Cuca.