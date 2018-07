Mancini diz que Balotelli precisa mudar a mentalidade

O atacante Mario Balotelli recebeu duras críticas nesta sexta-feira de Roberto Mancini. Preocupado com o comportamento de seu compatriota, o técnico italiano disse que o jogador precisar mudar a mentalidade se quiser se firmar no Manchester City.

Suspenso por três partidas na vitória sobre o West Bromwich, após acertar chute no adversário Youssuf Mulumbu, Balotelli desfalcará o Manchester City no domingo, contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês. E para o treinador, a punição é um exemplo de que o atacante precisa se concentrar mais no próprio jogo.

"Ele era o mesmo na Itália e precisa mudar a sua mentalidade", aconselhou Mancini, lembrando que Balotelli colecionou problemas quando atuava pela Inter de Milão, clube em que atuou antes de se transferir para o futebol inglês.

"Ele deve pensar apenas em jogar, porque poderia marcar em toda partida se apenas se concentrasse nisto. Balotelli não deve falar com os juízes, precisa pensar apenas em seu próprio trabalho", finalizou o técnico.