Mancini diz que Botafogo merecia empate no clássico

Flamengo e Botafogo fizeram um jogo fraco tecnicamente, mas o gol de Alecsandro no primeiro tempo deu a vitória ao time rubro-negro, por 1 a 0, no domingo, pelo Brasileirão. Do lado derrotado, sobrou lamentações, como a do técnico Vágner Mancini, que avaliou que seus comandados mereciam sorte melhor na partida realizada no Maracanã.

"Acho que o empate seria justo diante do que foi mostrado. No primeiro tempo, o Flamengo foi um pouco melhor. No segundo, a nossa equipe foi bem melhor. Acho que o empate seria o mais justo, mas a justiça no futebol muitas vezes não vem", disse o treinador, que admitiu que o resultado deixou um gosto amargo. "Você precisa, de uma maneira simples, assimilar isso, mas não é fácil. Você vê sua equipe ter um volume de jogo tão grande no segundo tempo e não conseguir fazer um gol... Mas enfim, há esperança quando vemos a equipe jogar assim, mas ao mesmo tempo frustra", afirmou. Para Mancini, o Botafogo precisa aproveitar os bons momentos apresentados no domingo e repeti-los na próxima rodada, diante do líder Cruzeiro, sábado, no Maracanã. Uma vitória seria importante para o time carioca não se aproximar da zona de rebaixamento, já que está em 13.º, com apenas 12 pontos.