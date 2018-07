Mancini diz que City não pode desanimar após derrota

"Temos que ser muito fortes. Estes momentos nos tornamos mais fortalecidos, como jogador e time. Por esta razão, este resultado serve de lição para nós", comentou Mancini, sem esconder a surpresa pela derrota. O Manchester era o único time invicto no campeonato, com 12 vitórias em 15 jogos e a liderança isolada da tabela.

Em resposta ao apelo do treinador, o meia James Milner garantiu a motivação do grupo. "Ainda estamos com fome. Estamos decididos a dar a volta por cima com uma performance ainda melhor no fim de semana", avisou. "Vamos trabalhar duro e, se possível, nos dedicarmos ainda mais em campo".

Depois do revés, o Manchester City voltará aos gramados no domingo para enfrentar o Arsenal, em casa. Apesar da derrota na segunda-feira, o time segue na primeira colocação da tabela, com dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United.