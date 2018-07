Mancini diz que Cruzeiro de 2011 era lento e 'estagnado'

Disposto a forma agora um time rápido e ofensivo, Mancini prometeu: "Vai ser diferente porque sofremos muito com uma equipe que não tinha velocidade, que tinha uma maneira de jogar muita estagnada em campo. Eu sinceramente acho que podemos mudar a postura para uma equipe mais dinâmica e competitiva, que seja mais agressiva, que não seja tão passiva em campo, até para não sofrermos como foi no final de 2011".

Contratado no final de setembro pelo Cruzeiro, Mancini também comemora o fato de que agora está tendo a oportunidade de realizar uma pré-temporada, na qual vem montando com calma o seu elenco de jogadores para 2012 e desenhando a forma pela qual espera que eles atuem.

"O grupo não se modificou muito, a maior mudança será o fato de termos cinco semanas para mudar a forma de jogar da equipe. Eu não estou dizendo que vou mudar o sistema de jogo e sim a forma de jogar, com um pouco mais de velocidade, com mais dinâmica, uma equipe que possa marcar melhor, que possa roubar a bola no campo de ataque, porque isso pode ser o diferencial dentro de um jogo", reforçou.

No ano passado, o Cruzeiro só se livrou do rebaixamento na rodada final do Brasileirão, ao golear o arquirrival Atlético-MG por 6 a 1. Antes disso, o time conquistou o título mineiro de 2011, mas caiu nas oitavas de final da Libertadores, de forma surpreendente diante do Once Caldas, e depois entrou em franco declínio na principal competição do País.