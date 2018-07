Mancini diz que Cruzeiro evoluiu após amistoso

"Fizemos dois tempos distintos, um muito bom e no outro a equipe sentiu e o ritmo caiu. Era de se esperar e eu até dizia antes do jogo que nós teríamos um pouco mais de dificuldade, minha ideia era manter o time até o final do jogo, mas alguns jogadores sentiram uma pancada ou outra e tiveram que ser substituídos. Mas, dentro do que esperávamos, melhorou em relação ao jogo do América-MG, mas ainda não estamos do jeito que todos nós queremos", avaliou.

Diante do Mamoré, o Cruzeiro fez 2 a 0, com gols de pênalti marcados por Wellington Paulista no primeiro tempo, mas não conseguiu manter a superioridade na etapa final. Para Mancini, o time ainda precisa melhorar para a estreia no Campeonato Mineiro, no próximo domingo, contra o Guarani de Divinópolis, em Sete Lagoas.

"Se teve uma evolução em termos táticos hoje, tecnicamente ainda foi abaixo no segundo tempo, reconhecemos isso. Mas é um inicio de trabalho, e fica aquela ansiedade para que o time jogue bem e ganhe, mas é um processo natural que leva um certo tempo", afirmou.