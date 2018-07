Mancini diz que Dzeko poderá ajudar o City a vencer o título

O atacante bósnio de 24 anos é um dos maiores artilheiros da Liga Alemã pelo VfL Wolfburg, e o City estaria supostamente negociando para contratá-lo quando o período de transferências começar no sábado.

"Temos a chance de vencer a liga este ano e o fator decisivo será Edin Dzeko", disse o italiano Mancini ao jornal britânico Daily Mail. "Esse jogador pode decidir títulos e é por isso que queremos ele."

O City, que está na liderança do campeonato junto com o Manchester United, apesar de ter disputado dois jogos a mais, vem dependendo fortemente dos gols de Carlos Tevez.

Com Emmanuel Adebayor e Roque Santa Luz em desacordo com Mancini e Mario Balotelli ainda instável apesar de seus três gols na vitória de 4 x O sobre o Aston Villa na terça-feira, o recorde de Dzeko parece ser uma boa opção.

Dzeko foi o maior artilheiro do Campeonato Alemão com 22 gols na última temporada, e o segundo maior artilheiro da temporada em 2008/9 com 26 gols, quando o Wolfsburg levou o título.

Ele marcou 10 gols na liga na primeira metade dessa temporada, apesar de o Wolfsburg estar em 13o lugar.

O técnico britânico do Wolfsburg, Steve McClaren, disse recentemente que seria difícil para o clube manter Dzeko.

"Esperamos que Edin fique porque ele é um atacante de primeira classe, mas estamos no mundo do futebol e nada é 100 por cento certo", disse ele. "Teremos que ver o que acontece."

(Reportagem de Martyn Herman)