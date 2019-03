Mancini diz que falta de confiança e lesão de Hernanes atrapalharam São Paulo

O técnico Vagner Mancini avaliou que a falta de confiança e a perda de Hernanes, lesionado, foram fatores determinantes para a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O time fez três clássicos no torneio e perdeu todos.

Mancini avaliou que o São Paulo foi superior ao Palmeiras no primeiro tempo da partida, mas não conseguiu repetir o rendimento nos últimos 45 minutos. Para ele, perder Hernanes, com dores na coxa esquerda quando o placar estava em 0 a 0, foi um duro golpe para o seu time, que acabou sendo vazado por Carlos Eduardo.

"Hoje o São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, marcou de perto e finalizou mais. Na segunda etapa, o Palmeiras voltou com mais mobilidade após a substituição. O jogo foi equilibrado até a saída do Hernanes. Quando o Hernanes saiu, a nossa equipe caiu. Depois do gol, a confiança se perdeu. Na minha visão o São Paulo vem evoluindo em alguns aspectos e peca em outros. Isso gera falta de confiança", afirmou Mancini, em entrevista coletiva.

O treinador também reconheceu que a equipe tem sido irregular mesmo durante os 90 minutos da partida. E prometeu trabalhar para alterar esse cenário. "Tem essa falta de encaixe entre aquilo que está oscilando e o que está melhorando", reconheceu Mancini.

A derrota para o Palmeiras voltou a provocar protestos da torcida são-paulina, decepcionada com o início de temporada ruim do time, eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores. "Escutar o apupo do torcedor é natural. A gente tem de saber assimilar. Uma hora isso vai acabar", comentou o treinador.

Segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos, o São Paulo corre risco de não se classificar às quartas de finais do Paulistão. A equipe tem de torcer para o rival Corinthians vencer neste domingo o Oeste, terceiro na chave, com 12 pontos, para assim depender apenas de si na última rodada.

O jogo derradeiro do São Paulo na primeira fase será contra o São Caetano, fora de casa, no Anacleto Campanella. O duelo, assim como todos da rodada final, será na próxima quarta-feira, às 21h30.