Mancini diz que futebol do Cruzeiro 'ainda não está bom'

"O que a gente desejava era que a equipe fosse melhor do que foi na estreia, que jogasse um futebol mais bonito, que fosse mais arrumada e equilibrada. Isso aconteceu, não nos 90 minutos, mas uma parte do jogo melhor do que na estreia", declarou. "Mas é necessário acertar uma série de coisas que as outras equipes também tem que acertar. Mas é óbvio que ainda não está bom, evoluiu, mas faltam ajustes", completou.

De positivo, Mancini apontou as entradas do volante Rudnei e de Walter. Rudnei ajudou na marcação e tornou o Cruzeiro menos vulnerável, enquanto Walter mostrou qualidade logo em sua estreia pelo clube. "No início do segundo tempo, o time teve uma queda de rendimento, que só melhorou com a entrada do Rudnei e do Walter", comentou.

O atacante também gostou de sua apresentação na estreia e se disse aliviado após a partida. "Venho trabalhando muito e todo mundo sabia que fazia quase dois meses que eu não jogava uma partida. Ontem (sábado) não consegui dormir, ansioso para o jogo, e a pressão que nosso time era muito grande. Mas a estreia foi boa, me senti muito bem", disse.

Mas foi outro atacante que se destacou. Autor de dois dos três gols cruzeirenses no confronto, Anselmo Ramon comemorou a atuação. "Dois gols em um jogo, que fiz bem no primeiro tempo. Fiquei meio sumido no início da partida, mas pude fazer dois gols e ajudar a equipe", avaliou. "Tenho que aproveitar esse momento bom no clube e ir em busca das vitórias", completou.