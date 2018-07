Mancini diz que gol no início selou derrota do Botafogo O Botafogo caiu diante do Figueirense na última quarta-feira, por 1 a 0, em Florianópolis, pelo Brasileirão. A equipe saiu atrás no placar logo aos dois minutos do primeiro tempo e não conseguiu buscar o prejuízo no decorrer da partida. Para o técnico Vágner Mancini, foi justamente esta desvantagem tão cedo que definiu a derrota.