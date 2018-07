Mancini diz que Manchester City ainda precisa evoluir

Nesta terça-feira, o Manchester City faz jogo decisivo pela Liga dos Campeões, quando visita o Napoli e pode garantir a classificação antecipada com uma vitória. Diante do poderio adversário, o técnico do time italiano, Walter Mazzarri, chegou a dizer que poderia ser comparado a Real Madrid e Barcelona.

"Temos grandes jogadores como Sergio (Agüero), Mario (Balotelli), Edin (Dzeko) e (David) Silva, mas é muito cedo para dizer que estamos perto de Real Madrid e Barcelona", avaliou Mancini. "Estamos montando esse time há cerca de um ano e meio e estamos indo muito rápido", completou o treinador.

"Ainda temos que melhorar bastante. Não é fácil disputar duas competições diferentes", avisou Mancini, que, assim como fez Walter Mazzarri, também tratou de elogiar seu adversário desta terça-feira. "O Napoli tem um grande time e um grande treinador. Por isso, será tão difícil enfrentá-los."

O jogo desta terça-feira, inclusive, é um confronto direto pela vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Napoli está em terceiro lugar do grupo, com cinco pontos, apenas dois atrás do Manchester City. Enquanto isso, o Bayern de Munique lidera a chave, após quatro das seis rodadas, com 10 pontos.