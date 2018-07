Mancini diz que Tevez pode deixar o Manchester City

Os problemas de relacionamento entre Roberto Mancini e Tevez ganharam mais um capítulo. Revoltado com as recentes críticas do argentino, o treinador disse que prefere vê-lo em outro clube caso ele continue insatisfeito no Manchester City.

Em entrevistas recentes, Tevez criticou o regime de treinamento imposto por Mancini. Afirmou ainda que foi um erro a demissão em dezembro do antigo treinador, Mark Hughes.

"Tevez ainda tem quatro anos de contrato com o clube. Mas se ele não está feliz aqui, seria melhor ele mudar de time", avisou Mancini, minimizando o fato de Tevez ser um dos principais jogadores do Manchester City. "Se um jogador top não está satisfeito aqui, então, é melhor ele procurar algum outro clube".

O treinador revelou ainda que conversou com Tevez sobre as críticas, mas se negou a dar detalhes. "Falei com ele. Mas o que dissemos é privado", desconversou.