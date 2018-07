Mancini diz que vitória confirmará reação do Botafogo

RIO - Mesmo atuando fora de casa, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, diante do Goiás, em Juiz de Fora, com um único objetivo: vencer. Para o técnico Vágner Mancini, somente o triunfo confirmará a reação da equipe carioca, que começou mal o Campeonato Brasileiro mas esboçou uma evolução diante do Criciúma, no último sábado, quando goleou por 6 a 0.

"Vencer amanhã (quarta) é fundamental para que se comprove nossa evolução. Dentro do futebol nós somos cobrados e em alguns momentos temos que provar até duas vezes na semana. Já falei com os atletas que esse jogo contra o Criciúma deve servir como um divisor de águas para nós. Vencendo o Goiás nós daremos uma distanciada na tabela e brigaremos pelas primeiras posições", declarou o treinador.

No treino desta terça-feira, Mancini repetiu a formação que entrou em campo no sábado, com: Jefferson; Edilson, Bolívar, Dória e Junior Cesar; Gabriel, Bolatti, Jorge Wagner e Daniel; Zeballos e Emerson. O treinador admitiu ter ficado bastante satisfeito com a formação que "encaixou perfeitamente".

"Fica difícil falar de time perfeito hoje, mas no momento do Botafogo a melhor equipe que nós temos é a que vem jogando. Até porque, na mudança tática que eu fiz, esses atletas acabaram encaixando perfeitamente. Estou tentando dar um pouco de padrão para a equipe e vejo a necessidade de manter a equipe para deixá-los mais seguros", apontou.