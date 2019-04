Mancini é confirmado como auxiliar de Cuca até fim do Paulista

Vagner Mancini será o auxiliar técnico de Cuca até o final da participação do São Paulo no Campeonato Paulista. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, no primeiro treino dirigido por Cuca em sua nova passagem pelo clube.

Com a chegada do comandante, o plano inicial da diretoria era recolocar Mancini na posição de coordenador técnico, a função para a qual ele havia sido contratado inicialmente. Cuca, porém, decidiu solicitar que Mancini continuasse a transição ao lado dele, no banco de reservas.

Mancini e Cuca ficaram lado a lado durante todo o treino desta segunda-feira, que foi realizado pelos jogadores considerados reservas ou que atuaram durante pouco tempo no clássico do último sábado, contra o Palmeiras, no Morumbi, pelo duelo de ida das semifinais do Paulistão. Os titulares fizeram exercícios de recuperação na parte interna do CT.

O comandante assumiu a equipe logo após a eliminação precoce diante do Talleres na fase preliminar da Copa Libertadores. Em nove jogos, o coordenador que foi interino e agora será auxiliar técnico acumulou três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O São Paulo voltará a jogar no próximo domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na partida de volta das semifinais. Como houve empate por 0 a 0 na partida de ida, quem conquistar uma vitória por qualquer placar avançará à decisão. Em caso de nova igualdade entre os times, a disputa da vaga será definida nas cobranças de pênaltis.