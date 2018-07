Mancini e Guilherme Santos são dúvidas no Atlético-MG

Ambos se lesionaram durante a final do Campeonato Mineiro, disputada no último domingo e vencida pelo rival Cruzeiro por 2 a 0. Guilherme Santos realizou um exame de ressonância magnética que revelou um micro-estiramento na região posterior da coxa esquerda. Assim, o lateral realizará tratamento nos próximos dias e não tem presença garantida diante do Atlético-PR.

Já Mancini está com um edema na coxa direita e também é dúvida para o duelo de sábado. O problema deixou o meia-atacante de vários treinos na semana passada, durante a preparação para a finalíssima do Campeonato Mineiro, na qual foi substituído durante o intervalo.

Dorival não poderá contar com o zagueiro Leonardo Silva e o volante Serginho, expulsos no jogo contra o Grêmio Prudente, válido pela Copa do Brasil, que cumprirão suspensão automática diante do Atlético-PR.

Em compensação, os atacantes Guilherme, Marquinhos e Jonatas Obina e os volantes Dudu Cearense e Gilberto, que foram contratados durante a disputa do Campeonato Mineiro, podem estrear pelo Atlético no próximo sábado.