Mancini é poupado e Wesley torce joelho no Atlético-MG O técnico Dorival Júnior comandou, na manhã desta quinta-feira, mais um treino tático no Atlético-MG visando o duelo de volta contra o Cruzeiro, no próximo domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela final do Campeonato Mineiro. E o treinador mais uma vez não pôde contar com a sua força total durante toda a atividade realizada na Cidade do Galo.