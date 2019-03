Mancini elogia garotos da base e mudança na 'alma' do São Paulo

O técnico Vagner Mancini não cansa de elogiar os jovens jogadores do São Paulo que vieram da base e estão ajudando o time a se reerguer na temporada. Contra o Ituano, Igor Gomes fez dois gols na primeira partida e Liziero fez o gol da vitória no duelo de volta. Para o treinador, esses atletas têm mostrado maturidade para vestir a camisa do clube, apesar da juventude.

"Eles acabaram dando o respaldo necessário para toda a equipe jogar. Estamos falando de um meio de campo de garotos. Luan, Liziero, Igor Gomes. Até o Antony, um pouco deslocado do setor. São atletas que jogaram muito tempo juntos na base. O São Paulo é formador de bons atletas, e isso se comprova hoje. A alma desse time é uma alma jovem, que está correndo mais", elogia.

O comandante explica que em diversos momentos da partida contra o Ituano, cada vez que um adversário pegava a bola, tinha dois ou três marcadores são-paulino. Para Mancini, isso contrasta com o momento anterior vivido pelo clube e que gerou grande desconfiança da torcida. "Sentimos um pouco a falta disso antes, essa vontade de se superar", confessou.

Agora, ele já começa a preparar o time para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 18h, no clássico da semifinal do Campeonato Paulista. Arboleda, de volta da seleção do Equador, pode voltar ao time no lugar de Anderson Martins se estiver bem fisicamente. Nenê, que se recuperou de uma pancada no joelho esquerdo, pode ser a novidade no banco de reservas.