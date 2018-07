Mancini espera que Botafogo mantenha postura guerreira

O técnico Vagner Mancini exibiu satisfação com a garra exibida pelo Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, sábado, na Arena Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro. Para ele, se o time repetir a postura nos seus próximos compromissos na competição, dificilmente será batido. Além disso, o treinador destacou que o resultado ajuda a recuperar a moral do time, que vinha de três derrotas seguidas no Brasileirão.

"Tira o peso de sair de uma sequência de derrotas. Vence, readquire a confiança necessária, e gera ânimo. Isso faz com que as engrenagens voltem a funcionar. O Botafogo sabe que faltam 10 jogos e que precisa jogar desta forma em todos eles. Se jogarmos como hoje, dificilmente perderemos", disse.

Mancini lembrou que o Botafogo vinha de uma dolorosa derrota para o Palmeiras em confronto direto na luta contra o rebaixamento, mas conseguiu se reabilitar em um duelo difícil. "Mobilizar uma equipe que perdeu no Maracanã, muita gente não acreditava. Aí, faz um gol, se defende, perde um jogador expulso e suporta. Todos estão de parabéns", afirmou.

O técnico do Botafogo também elogiou a boa atuação de Helton Leite e o trabalho realizado pelo treinador de goleiros do clube. "O Helton mostrou que está focado. Preciso dar os parabéns ao Victor (Hugo, treinador de goleiros). O Helton fez grandes defesas e um excelente jogo", comentou.

Apesar da vitória, o Botafogo segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 29 pontos, na 17ª colocação, que pode ser perdida para Criciúma e Vitória neste domingo. O próximo compromisso do time será pela Copa do Brasil. Após perder por 3 a 2 no Maracanã, o Botafogo vai encarar o Santos no Pacaembu, na próxima quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final.