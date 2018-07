Mancini exalta determinação do Botafogo em vitória

O técnico Vagner Mancini exibiu orgulho com o comportamento dos jogadores do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, domingo, no Mané Garrincha, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a determinação foi fundamental para que o seu time vencesse o clássico de domingo.

"A determinação do Botafogo hoje foi o ponto alto e você faz com que todos os detalhes sejam favoráveis para a sua equipe. São questões que passamos diariamente, mas sem a determinação, a vontade, o querer, nada disso acontece", afirmou o treinador.

Mancini também exaltou a forte marcação imposta sobre o Fluminense. "O Botafogo hoje teve uma estratégia que buscou anular o Fluminense, marcando mais à frente. Cada jogo tem sua imagem e as equipes não jogam da mesma forma. Sempre há a necessidade de ajustar", disse.

O triunfo deixou o Botafogo fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e levou o time para a 12ª colocação, com 16 pontos. A equipe volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Figueirense, fora de casa, no Orlando Scarpelli.