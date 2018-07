Mancini exalta 'entrega fora do normal' de botafoguenses em vitória

PRESIDENTE PRUDENTE - Depois de três partidas, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento ao fazer 2 a 0 no Palmeiras, na última quarta-feira, mesmo atuando em Presidente Prudente. Foi também o primeiro triunfo do time carioca fora de casa na competição, o que, de acordo com o técnico Vágner Mancini, foi fruto de uma "entrega fora do normal" de seus jogadores.

"Não tenha dúvida de que a vitória veio em um momento importante. Vamos ficar cerca de cinco ou seis semanas afastados dos jogos (por causa da Copa). Teremos um período de treinos, mas jogar só em 16 de julho e seria duro sair vendo a equipe lá embaixo. Então, essa vitória tem que ser comemorada porque houve uma entrega fora do normal dos jogadores, que se superaram a cada momento em campo", declarou.

Mancini ainda explicou os motivos que fizeram com que ele chegasse a essa opinião, com elogios em particular ao atacante Emerson. "Eu, que acompanho os jogos, vi muita coisa sendo feita hoje (quarta-feira) com superação. Inclusive o Emerson ficando em campo mesmo sentindo uma lesão desde o início. Isso só fortalece a equipe."