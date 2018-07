Mancini exalta importância de Tevez ao Manchester City

"Carlos (Tevez) é muito importante para a nossa equipe. Ele representa o mesmo que Rooney significa para o Manchester United", opinou o treinador italiano. Tevez, aliás, chegou à equipe nesta temporada após deixar justamente o Manchester United.

Satisfeito com o bom momento da equipe, que está na quarta colocação do Campeonato Inglês, garantindo assim uma vaga na Liga dos Campeões, Mancini quer contar com um time sem desfalques para manter o desempenho. "Tivemos muitas lesões nesta temporada. Espero que nos seis jogos restantes possamos atuar com um time forte", afirmou.