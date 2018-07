Mancini exalta reação do Cruzeiro em virada pelo Mineiro

"Foi uma equipe que sofreu gol e sofreu com isso, porque teve que sair mais, deu a chance ao América-MG de fazer o segundo gol e depois que empatou retomou as ações do jogo. Foi melhor, mereceu a vitória e a gente ficou feliz, porque é um jogo em que nossa equipe foi de certa forma mais atacada do que nos outros jogos e se comportou de uma forma muito satisfatória", declarou.

O treinador também teve responsabilidade pela vitória e mudou o panorama da partida com suas alterações. Élber e Walter, que marcou o segundo gol, entraram no decorrer do confronto e melhoraram o desempenho cruzeirense. "Felizmente são variações de jogos que a gente tem, que dá pra mexer na equipe, ora com mais um atacante, ora com mais um jogador de meio de campo e que os atletas que tem entrado têm deixado sua marca", comentou Mancini.

"Hoje foi a vez do Elber e do Walter, que acabou fazendo o gol da vitória, e, em outras ocasiões, nós tivemos outros atletas fazendo funções que muitas vezes a torcida quer que a gente ponha mais um atacante, mas é necessário que você enxergue aquilo que acontece dentro do jogo e aquilo que o jogo te pede. Hoje deu certo e são mexidas que certamente serão feitas também daqui pra frente", analisou.

Autor do gol da vitória, Walter comemorou a atuação. "Todo mundo tem sorte e azar. Graças a Deus hoje eu tive sorte, mas isso é fruto do trabalho também, não adianta só ter sorte", disse. "Entro com uma vontade danada. O time do Cruzeiro me aceitou, o presidente me deu muita confiança e isso é pouco ainda. Ainda tenho muito mais a mostrar", completou.