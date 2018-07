Mancini exalta vitória, mas vê Cruzeiro longe do ideal

"De uma maneira geral, acho que a nossa equipe fez um bom jogo no que diz respeito a se adaptar a um jogo diferente. Em termos de plástica e em termos tático, foi muito abaixo do que nós esperávamos. Mas acho que, de uma forma muito sincera, valeu a vitória, que nos deu a chance de fazer nove pontos em seqüência, que era o nosso objetivo maior, embora a gente tenha visto muitos erros, que serão acertados durante a semana", disse.

Após ir ao intervalo empatando por 0 a 0, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo mais ofensivo, com a entrada do atacante Walter no lugar do volante Rudnei, e conseguiu conquistar a vitória com dois gols de Montillo. Para Mancini, a troca e o clima mais ameno foram decisivos para o time garantir o triunfo.

"Eu atribuo às substituições e também acho que o forte calor deu uma diminuída no segundo tempo. Os atletas se queixaram demais no intervalo, e eu não estou dizendo isso para soar como desculpa, já que o nosso adversário também sentiu. Mas é um ambiente diferente. No segundo tempo, em termos de desenvoltura de jogo, ficou mais fácil em função de você ter menos calor, menos sol, e, de certa forma, a equipe se encaixou melhor na segunda etapa", afirmou.