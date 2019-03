Mancini fala em 'estreia' do São Paulo na temporada após vitória sobre o Ituano

A vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista, foi considerada a melhor partida do São Paulo no ano. A ponto de jogadores e o técnico interino Vagner Mancini afirmarem que o time fez a sua "estreia" na temporada.

Para o treinador, a mudança de postura dos jogadores transcende apenas a parte tática em campo. Muitos deles recuperaram a confiança com uma boa atuação contra o Ituano. "Tem alguns aspectos envolvidos. O São Paulo melhorou como equipe. Não foi só o esquema tático. Voltar a jogar no Morumbi ajudou. Aqui é a nossa casa. O estádio jogou junto com o São Paulo na maior parte do tempo. Foi a estreia do São Paulo no ano em termos técnicos e táticos. O que importa dizer é que a equipe tem condições de jogar dessa forma. A única coisa que fiz questão de alterar após a minha entrada foi a intensidade na vertical", disse.

Sobre a vantagem para o segundo confronto, nesta quarta-feira, em Itu (SP), Mancini lamentou que ela seja de apenas de um gol. Na opinião do treinador, o time jogou para ter uma folga maior. "Acho que isso mostra que não podemos perder a concentração em momento nenhum. O placar de 2 a 0 seria uma vantagem mais confortável. Mas ao mesmo tempo imagino que o São Paulo entre ainda mais comprometido por conta desse gol. Fiz questão de dar parabéns aos atletas no vestiário, a mudança significativa está neles".

"Foi um resultado importante, mas são dois jogos e o futebol é imprevisível. Então temos que ter cautela para saber aproveitar esta vantagem", completou Igor Gomes, autor dos dois gols do São Paulo.

O volante Hudson, que atuou improvisado na lateral-direita por opção de Mancini, comemorou a vitória, mas optou por um discurso mais conservador. "Subimos um degrau, mas ainda temos muito a melhorar. Tivemos mais volume de jogo, criamos mais e isso resultou na vitória", afirmou.