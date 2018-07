Mancini mantém André Bahia como titular do Botafogo

Apesar da derrota na quarta-feira para o Figueirense, o técnico Vagner Mancini ficou satisfeito com o desempenho do zagueiro André Bahia e confirmou a permanência dele no time titular do Botafogo para o jogo contra a Chapecoense, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

André Bahia entrou no lugar do zagueiro Dória, que estava suspenso no clássico contra o Fluminense, foi mantido no time no último jogo e tem mostrado uma regularidade que agradou ao técnico do Botafogo.

"Eu tenho que ser justo. O André Bahia sempre entrou muito bem quando teve a oportunidade, nos momentos em que o Dória esteve na seleção. Seria injusto tirá-lo depois de ter feito o jogo que fez contra o Fluminense. No jogo contra o Figueirense ele não teve erro algum", disse Mancini.

As últimas atuações de Dória foram marcadas por alguns erros que prejudicaram o time, mas o treinador deixou em aberto a disputa por uma vaga na equipe. "O jogador de futebol muitas vezes atravessa fases e pode recuperar seu espaço. Não tenho dúvidas de que o Dória vai ter outras oportunidades", garantiu.

O Botafogo está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro e enfrenta a Chapecoense, diante de sua torcida, para se afastar de vez da zona de rebaixamento.