Mancini muda o Cruzeiro para derrotar o Internacional Com vários desfalques no time, o técnico do Cruzeiro, Vágner Mancini, deve voltar a usar o esquema 4-4-2 para tentar conquistar, diante do Internacional, os três pontos que podem ajudar a equipe a deixar a indesejada zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida pela 34.ª rodada da competição está marcada para as 19 horas deste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).