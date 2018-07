Mancini não renova e anuncia saída do Atlético-PR

CURITIBA - O técnico Vágner Mancini surpreendeu e, através de sua assessoria, anunciou neste sábado que não ficará no Atlético-PR em 2014. De acordo com a nota, o treinador foi comunicado de que não teria seu contrato renovado para a próxima temporada, mesmo depois do ótimo desempenho em 2013, quando levou o time à Libertadores, com a terceira posição no Campeonato Brasileiro, e à decisão na Copa do Brasil, na qual perdeu para o Flamengo.

"Fizemos um trabalho muito positivo e ótimos resultados, afinal de contas, chegamos à final da Copa do Brasil. Quando cheguei, o time estava na zona de rebaixamento e conseguimos, com o esforço de todos, conquistar uma vaga na pré-Libertadores", declarou o treinador.

Mancini havia assumido o Atlético-PR em julho, com a equipe na penúltima colocação do Brasileirão, e ajudou a iniciar a reação que a levou às primeiras posições. Ele conseguiu um aproveitamento de 62,3% dos pontos no comando do time, mas diferenças com a diretoria definiram sua saída.

"Quero agradecer aos torcedores, aos atletas, aos companheiros da comissão técnica e a direção por esse período, que foi muito produtivo no comando técnico da equipe", disse. O Atlético-PR ainda não se manifestou sobre o substituto para o cargo de técnico para a próxima temporada, enquanto Mancini também não revelou qual será seu destino em 2014.