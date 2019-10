Mancini não revela substituto de Elias para jogo com o São Paulo

O técnico Vagner Mancini não revelou o substituto de Elias no meio-campo do Atlético-MG para o jogo com o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, após o treino desta sexta-feira.

Para o lugar do meio-campista, que está suspenso, Mancini tem três opções. Zé Welison surge como a mais provável. No treino de quinta-feira, que foi aberto à imprensa, o volante jogou na equipe titular, ao lado de Réver.

Mas Mancini também afirmou que pretendia colocar uma equipe mais ofensiva. Desta forma, as alternativas mais viáveis são Ramón Martínez, que tem características mais agressivas, ou Vinícius, que estará à disposição após cumprir suspensão.

Além de Elias, Mancini não poderá contar com o equatoriano Cazares, punido com dois jogos de suspensão por causa da expulsão na partida contra o Grêmio. Ele seria uma outra possibilidade para entrar na vaga de Elias.

Um Atlético provável para entrar em campo: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver e Zé Welison (Vinícius ou Ramón Martínez); Luan, Nathan e Otero; Franco Di Santo.

O Atlético-MG é o 12º colocado no Brasileiro, com 35 pontos, e ocupa a última vaga para a disputa da Copa Sul-Americana no ano que vem. O time soma dez vitórias, cinco empates e 12 derrotas.