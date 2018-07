Mancini pede evolução do sistema defensivo no Cruzeiro Com sete gols marcados nos últimos dois jogos, o sistema ofensivo do Cruzeiro não é mais um problema para Vágner Mancini. A preocupação agora é com a defesa, que sofreu três gols nos três primeiros jogos desta temporada. Por isso, o treinador pediu evolução para o confronto diante do Democrata, neste sábado, no Mamudão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.