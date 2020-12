Mancini prevê '2021 ainda melhor' e pede para corintianos se comportarem na folga

O Corinthians fechou 2020 nesta quarta-feira com um descontraído treino no CT do Parque Ecológico. Vágner Mancini fez uma competição entre os jogadores divididos em grupos. A reapresentação ocorre somente no dia 4. O treinador festejou o fim de ano feliz, previu um 2021 ainda melhor para a equipe, mas pediu para o grupo se comportar na folga.

"Último treino do ano. Felizmente a gente está fechando o ano feliz com a recuperação do time", afirmou Mancini. "Sabemos que o campeonato ainda não acabou. É uma breve parada, vamos retornar e tentar melhorar ainda mais, porque é o nosso objetivo."

No Corinthians, todos acreditam em vaga na Libertadores de 2021, por isso a mensagem foi para os jogadores se "comportarem" nestes quatro dias de descanso. "Nós fechamos o ano muito melhor do que as pessoas podiam imaginar. Não vamos jogar fora isso", pediu Mancini aos comandados.

E explicou: "Que esse ano-novo seja um descanso importante para todos. É uma breve parada para passarmos com a nossa família. Que na nossa volta a gente consiga manter tudo isso que temos visto nos jogos."

São seis jogos de invencibilidade no Brasileirão, com três vitórias seguidas e salto na tabela para a nona posição, com a mesma pontuação do Santos e um atrás do Fluminense, o próximo rival.

Como o clássico com o Palmeiras foi adiado, o Corinthians terá uma semana para se aprimorar para o duelo contra os cariocas, na Neo Química Arena, em 10 de janeiro.