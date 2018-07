Mancini prevê jogo 'quente' e pede paciência no Atlético Às vésperas do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, o experiente Mancini minimizou a vantagem do Atlético e pediu paciência aos seus companheiros de time na partida decisiva, no domingo. Na expectativa de um jogo "quente", o jogador de 30 anos quer ver a equipe atleticana atuando com inteligência diante do rival Cruzeiro.