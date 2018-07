Mancini promete conversar com Tevez na sexta-feira

No último domingo, Tevez fez um pedido formal ao Manchester City para ser negociado. Mas os dirigentes do clube recusaram prontamente a ideia, reforçando o interesse em mantê-lo no elenco - o argentino tem sido o destaque do time inglês desde que foi contratado no começo da temporada 2009/2010.

Representante de Tevez, o empresário iraniano Kia Joorabchian - aquele mesmo que fez a parceria entre MSI e Corinthians - explicou nesta quarta-feira que o atacante argentino deseja sair do Manchester City porque o clube não está disputando a Liga dos Campeões da Europa nesta temporada.

Mas Mancini acredita que pode convencer Tevez a ficar no clube. "Ainda não conversei com ele (sobre esse assunto). Espero que continue jogando para a gente e marcando gols para a gente", afirmou o treinador italiano do Manchester City, durante entrevista nesta quarta-feira.

Tevez ainda tem mais três anos e meio de contrato com o Manchester City. Mas, no meio de toda essa polêmica, ele não foi relacionado por Mancini para o jogo desta quinta-feira, contra a Juventus, em Turim, na Itália, pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa.