Mancini promete mais chance para jovens no Corinthians: 'Gente boa chegando'

Não foi fácil para Vagner Mancini escalar o Corinthians para o duelo com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021. O treinador perdeu oito jogadores que contraíram o coronavírus, em resultados positivos que saíram na véspera do clássico, e ainda sofreu mais duas baixas antes do duelo: Camacho, com suspeita de estar com a covid-19, e Léo Natel, contundido. Restou apostar nos jovens das divisões de base. E isso vai se repetir na sequência da temporada.

No empate por 2 a 2 com o Palmeiras, por exemplo, o gol que definiu a igualdade foi de Mateus Varanda, de apenas 18 anos. Além disso, o duelo representou a estreia entre os profissionais de Matheus Donelli e Antony. Para Mancini, os jovens não sentiram o peso do confronto. Assim, avisou que eles vão receber ainda mais chances.

"Aproveito para falar para o torcedor que ficamos chateados com o empate, mas estamos confiantes nos meninos, que possam dar vitalidade diferente na nossa equipe. Vamos ter o que comemorar porque há muita gente boa chegando", disse.

O Corinthians chegou a estar em desvantagem de 2 a 0 no clássico, mas conseguiu diminuir, com Mateus Vital antes do intervalo, quando o duelo era disputado sob intensa chuva. Mancini avaliou que o "dilúvio" ajudou a sua equipe, mas preferiu exaltar o desempenho do time no segundo tempo.

"Acho que a chuva veio num momento importante, o Palmeiras era superior, com dois gols de vantagem. A chuva equilibrou as coisas. Mas o grande momento do Corinthians foi no segundo tempo, um pouco de chuva e um pouco sem chuva. Assim como no Allianz ela tirou o ímpeto do Corinthians. A gente se encaixou melhor quando entendeu o jogo. A gente se adequou mais rapidamente ao jogo do que o Palmeiras, mas a virada foi na segunda etapa. O time voltou diferente, marcou melhor, encurtou, não deu espaços, valorizou mais a bola, brigou no meio-campo, que foi a dificuldade no começo da partida

Com dois empates nas rodadas iniciais do Paulistão, o Corinthians voltará a jogar pelo torneio no domingo, às 11 horas, quando receberá a Ponte Preta em Itaquera.