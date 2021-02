Mancini promete reestruturação e mais uso da base do Corinthians para a próxima temporada

O Corinthians quer fazer mudanças no elenco para a próxima temporada. O técnico Vagner Mancini disse neste domingo que já tem conversado com a diretoria para colocar em prática uma grande mudança no elenco profissional. O plano é utilizar mais os garotos das categorias de base e promover a saída de alguns atletas, com o intuito de promover uma economia na folha salarial.

Depois de empatar neste domingo com o Vasco por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta na quinta-feira o Inter, no Beira-Rio, e três dias depois estreia na temporada 2021. Até o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o treinador e a diretoria já pretendem ter mais definições sobre a reformulação planejada para o elenco.

"O Corinthians vai passar por uma reestruturação, uma reconstrução de time usando atletas da base. Isso é necessário. Eu não posso exigir da minha diretoria que tenha atos irresponsáveis. Se não temos a viabilidade para buscar no mercado usando somas financeiras, vamos buscar na base", disse Mancini, sem mencionar nomes. Um dos possíveis jogadores a deixar o clube é o goleiro reserva Walter, possível reforço do Cuiabá.

O treinador do Corinthians afirmou que nesse processo de reformulação, o torcedor precisará ter paciência. "É importante que o torcedor entenda que essa reestruturação depende muito dele. Vai ter de jogar junto. Estamos de mãos dadas para que a gente possa fazer um 2021 melhor que 2020, 2019 e 2018. Vamos buscar nos garotos talvez uma solução interessante", explicou.

A equipe chega ao fim da temporada 2020 sem contar com jogadores que anteriormente tinham bastante espaço no time, como Luan, Éderson, Matheus Davó, Everaldo e Jonathan Cafu. Mancini disse que essa situação se deve ao contexto atual de fim de temporada e da necessidade de escalar quem está nas melhores condições. Ainda não está definido se esses jogadores estão entre os nomes que vão deixar o clube.

Mancini afirmou que nesta semana pretende contar com pelo menos sete jogadores da base promovidos ao time profissional. Alguns reforços também devem chegar. "Algumas coisas vão acontecer, não só no Corinthians, mas de forma ampla em todo mercado. Em um momento delicado financeiramente, vamos fazer essa reconstrução (do elenco) de forma inteligente. Se o clube não pode despejar cifras em cima de qualquer atleta. Tem de usar os jogadores que a gente fabrica", afirmou.