Mancini quer Botafogo criativo para surpreender rivais no Brasileirão

RIO - Depois de levar o Atlético Paranaense à Libertadores no Brasileirão do ano passado, o técnico Vagner Mancini tem a chance de ir ainda mais longe nesta temporada. Apresentado na quarta-feira como técnico do Botafogo, o treinador acredita que a chave do sucesso está em encarar cada rodada como decisiva. E crê que, para chegar ao título, a equipe carioca precisa saber surpreender.

"Movimentação inteligente no futebol é quando você consegue gerar surpresa no adversário. Estamos cansados de ver equipes bem montadas na parte defensiva, mas que não levam muito perigo na parte ofensiva. É isso que nós queremos no Botafogo para conseguir as vitórias", destacou o treinador, nesta sexta, em entrevista coletiva.

Para ele, o Botafogo deve começar iniciar o Brasileirão, diante do São Paulo, já mirando o título. "Este jogo dever ser encarado como uma final e temos que ter postura de time campeão. Vencedor não é o time que chega na última rodada para conquistar, mas aquele que constrói ao longo do tempo. Um time como o Botafogo, que quer ser campeão Brasileiro, tem que encarar todos os jogos com o objetivo de buscar os pontos."

Para que o trabalho se inicie da melhor forma, Mancini já conversou com alguns jogadores do elenco. "O Jefferson está há muito tempo no clube e o Bolívar é um líder nato; também conversei com o Wallyson e o Ferreyra. Sempre converso com os atletas para saber se está acontecendo alguma coisa. Sou um cara de diálogo e passo bastante informação, mas cobro também. Não na frente de todos, mas onde deve acontecer as cobranças."

TREINO

A atividade desta sexta-feira foi marcada pela presença do atacante Emerson, que não pode participar da estreia, neste domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, mas se prepara visando o jogo da segunda rodada, contra o Inter. "Ele tem um potencial enorme. O Emerson tem muita coisa a passar não só pelo que joga, mas no dia a dia. A partir do momento que estamos diante de um campeão na vida e no esporte, temos a oportunidade de entender como ele chegou e fez diferença", elogiou Mancini.