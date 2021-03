Mancini quer time com 'marca Corinthians' e põe Mateus Vital em outro patamar

O Corinthians ainda está longe de apresentar um futebol que encante a sua torcida. Mas o técnico Vagner Mancini já sabe o que quer ver campo nos jogos do clube para seguir vencendo os jogos: a raça corintiana.

"Óbvio que precisamos melhorar o nosso desempenho e todos os atletas sabem disso. Mas o que tenho gostado é da disposição deles enfrentando as adversidades como campo alagado, gramado ruim", afirmou Mancini em entrevista ao site do clube após a vitória sobre o Salgueiro em seu primeiro jogo pela Copa do Brasil.

O treinador, que completou 30 jogos à frente da equipe, disse que esse processo está em evolução e a cobrança é grande nos treinos."Time vem se superando. Dia que não der para jogar bonito, temos que fazer a diferença", comentou.

E nesse início de temporada um jogador vem chamando a atenção. É o meia Mateus Vital, que vem marcando gols e crescendo tanto técnica quanto taticamente nas partidas do Corinthians. "Ele está em excelente fase e estou muito satisfeito com ele. Mas isso tudo está acontecendo porque ele treina muito. É um jogador que finaliza bem e está com confiança para desenvolver o seu potencial. Ele está em outro patamar", falou o técnico corintiano.

Para melhorar o rendimento do jogador, o clube tem trabalhado em duas frentes: mobilidade e flexibilidade. Nos últimos 16 jogos, o meia anotou seis gols. Para efeito de comparação, ele demorou 146 confrontos, desde a sua chegada, em 2018 para fazer a mesma quantidade de tentos.

A boa fase da equipe pode ser medida pelo sua performance no Paulista. O Corinthians lidera o seu grupo com oito pontos em quatro jogos e apresenta um aproveitamento de 66,7%. "É um bom início, mas temos que aliar aos resultados conquistados, um bom futebol pois podemos render mais", falou o treinador.

Com a paralisação do Campeonato Paulista, a ideia da comissão técnica é aproveitar esse período para realizar uma espécie de pré-temporada e melhorar o condicionamento do elenco para o calendário de de 2021. Para o treinador Vágner Mancini, o aspecto físico é fundamental para que o time consiga a evolução nesta sequência de jogos que está por vir.