Mancini revela desejo de ter Carlos Alberto diante do Fluminense

O técnico Vagner Mancini, do Botafogo, mostrou nesta sexta-feira que gostaria muito de contar com o meia Carlos Alberto no clássico de sábado contra o Fluminense. O jogador, porém, sequer conseguiu treinar durante a semana, por conta de dores musculares. O treinador espera uma reviravolta de última hora para escalá-lo no Maracanã, pelo Brasileirão.

"Eu não tenho dúvidas de que eu utilizaria o Carlos Alberto. O que eu gostaria de fazer era escalar o Carlos Alberto contra o Fluminense, mas talvez ele não reúna condições. O veto vai ser médico. Aí ele jogaria contra o Figueirense, na quarta-feira. Estamos falando de um atleta forte. Acho difícil ele ficar no banco. Ou vai para o jogo, ou fica fora. Gostaria que ele entrasse amanhã (sábado)", revelou o treinador.

O Botafogo para o clássico deverá ter a volta de André Bahia, recuperado de uma lesão na coxa, e do volante Marcelo Mattos, que só fez um jogo no Brasileirão e precisou passar por cirurgia no quadril. Jobson vai jogar no ataque, mesmo no sacrifício.

Assim, a equipe de Mancini terá: Jefferson; Régis, Dankler, André Bahia e Sidney; Marcelo Mattos, Andreazzi, Gabriel e Gegê; Murilo e Jobson. Airton, suspenso pelo STJD, só volta nas duas últimas rodadas. Junior Cesar cumpre gancho pelo terceiro cartão amarelo.