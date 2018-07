Mancini se coloca à disposição para treinar a seleção da Itália

Sem emprego desde que deixou o Galatasaray, em junho, o técnico Roberto Mancini se colocou à disposição para comandar a Itália. O treinador garantiu que "iria correndo" ser recebesse um convite da federação de futebol do país para assumir a vaga de Cesare Prandelli, que deixou o cargo depois da queda da seleção na primeira fase da Copa do Mundo.

"Me deixa muito feliz e orgulhoso estar entre os cogitados por aqueles que amam a seleção nacional. Eu sempre fui patriota, nunca me esqueci da Itália mesmo quando estive trabalhando fora", disse ao jornal Il Giorno. "Quem não sonha em treinar sua seleção nacional? Eu iria correndo. A realidade, no entanto, é que ninguém me chamou."

Mancini pediu demissão do Galatasaray em junho e, após a saída de Prandelli, passou a ter seu nome especulado na seleção. Massimiliano Allegri seria um de seus concorrentes, mas assumiu a Juventus. Antonio Conte, que estava justamente no clube de Turim, no entanto, está desempregado e aparece como principal candidato ao cargo.

Mesmo com a concorrência, Mancini já faz planos caso assuma o cargo, e a nova seleção italiana passaria pelos nomes dos veteranos Buffon e Pirlo. "Mesmo que eles tenham 30 e poucos anos, eu certamente ainda chamaria Pirlo e Buffon, porque ter jogadores de nível mundial é essencial se você quer ganhar coisas", afirmou.