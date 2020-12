Mancini sugere volta de Jô e projeta jogo de 'nível técnico afetado' contra Goiás

O técnico do Corinthians, Vagner Mancini, falou na manhã deste sábado sobre a partida contra o Goiás, a penúltima da equipe alvinegra no ano, marcada para segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele indicou que o centroavante Jô deve retomar a titularidade.

Jô deve voltar ao time depois de cumprir suspensão contra o São Paulo por ter sido expulso diante do Fortaleza. Mancini não confirmou, mas, ao falar sobre as características do atacante, deixou implícito que ele vai retomar seu lugar no ataque.

Leia Também Sem Cantillo, Mancini comanda treino no Corinthians de olho no Goiás

"Jô é jogador com função específica, é pivô, ataca bem a bola, é artilheiro. Temos que entender. A estratégia para o jogo do São Paulo foi uma, para o Goiás é outra. Precisaremos de um jogador de área, e aí casa mais com o Jô. Nenhum jogador é igual. Sempre tem ganho de um lado e perda de outro. Eu preciso entender o que é mais interessante para a equipe", explicou o treinador, que escalou Léo Natel no clássico.

Mancini também comentou sobre o que espera do duelo diante do penúltimo colocado. Na avaliação do técnico, o duelo será truncado e o Goiás deve baixar suas linhas para se defender. Com isso, o Corinthians terá de atacar, numa estratégia diferente da que usou contra o São Paulo, quando se fechou e saiu nos contra-ataques. O treinador foi sincero ao dizer que não espera um jogo de bom nível técnico.

"Veremos um outro jogo. O São Paulo nos atacou o tempo todo, é o líder. Nos aproveitamos de uma estratégia que deu certo. O jogo contra o Goiás é diferente. Equipe deles vai baixar as linhas e tirar nosso espaço de jogo. E isso provoca erros seguidos. É preciso arriscar, achar linhas de passe. Torço para falar de grande atuação na entrevista coletiva, mas não estou esperando isso. Vamos ter dificuldade por entender que jogo requer mais de uma equipe que se arrisca, que erre, que batalhe, que não fique atrás. É o que peço: não desanimar, se superar. Jogo técnico talvez seja afetado. Vitória talvez desenhada de outra forma. Goiás melhorou no campeonato, temos que respeitar e fazer o melhor para vencer. Em termos plásticos, talvez esse seja diferente", avaliou.

O principal desfalque de será Cantillo. O colombiano está com um estiramento no músculo adutor da perna direita. Mancini não revelou quem será o substituto, mas disse que existe a possibilidade de escalar um armador em vez de um volante.

"Essa é uma pergunta que ainda não tenho resposta, estou buscando alguém que possa me dar o que o time vai precisar. Diferente do Cantillo, tenho outros volantes. Posso usar outro jogador e mudar a forma de jogar, se entendermos que o Goiás vai jogar com linha de cinco atrás. Menos marcação e mais armação, para termos mais a bola nos pés", observou.

O Corinthians soma 33 pontos e ocupa a décima colocação. O time alvinegro tenta deslanchar para subir na tabela e poder brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.