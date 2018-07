Mancini tem problemas para armar Botafogo no jogo de domingo

Poucas horas após perder para o São Paulo no Estádio Mané Garrincha, o Botafogo realizou um treino leve na manhã desta quinta-feira, ainda em Brasília. Assim, já começou a preparação para o jogo contra o Inter, domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, quando o técnico Vagner Mancini deverá ter mais problemas para escalar o time.

Além do volante Airton, expulso contra o São Paulo, o Botafogo deverá ter as ausências do lateral-direito Edilson e do atacante Emerson. Este último, que tinha viajado com o grupo a Brasília, retornou para o Rio antes mesmo da partida de quarta-feira, por causa de um quadro de inflamação das amídalas.

Emerson foi internado em um hospital da zona sul do Rio e só receberá alta nesta sexta-feira. É provável, portanto, que seja vetado para encarar o Inter. Já Edilson sente dores no púbis e no músculo adutor da perna direita. Ele não atuou na quarta e ainda passará por avaliação da comissão técnica.

Com 22 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode terminar a próxima rodada na zona do rebaixamento, caso não vença o Internacional no Beira-Rio.