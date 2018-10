Mancini tem três desfalques para a Itália em amistoso e duelo da Liga das Nações

Por causa de problemas físicos, o atacante Patrick Cutrone e os defensores Alessio Romagnoli e Danilo D'Ambrosio vão desfalcar a seleção da Itália diante de Ucrânia e Polônia nesta semana.

Lorenzo Tonelli e o zagueiro Cristiano Piccini foram chamados pelo técnico Roberto Mancini. O atacante Ciro Immobile permaneceu com o grupo apesar de um dedo quebrado. Com Mario Balotelli fora de forma, os outros atacantes da equipe italiana são: Domenico Berardi, Gianluca Caprari, Federico Chiesa, Sebastião Giovinco, Lorenzo Insigne e Simone Zaza.

A Itália disputa amistoso com a Ucrânia, em Gênova, na quarta-feira, e depois visita a Polônia, em Chorzow, no domingo, pela Liga das Nações. A Itália é apenas a terceira colocada no Grupo 3, com um ponto. A equipe empatou com a Polônia e perdeu para Portugal.

Campeã mundial em 1934, 1938, 1982 e 2006, a Itália ficou de fora da Copa do Mundo da Rússia este ano. Os italianos só não tinham disputado os Mundiais de 1930 - quando não aceitaram o convite para ir ao Uruguai - e 1958, quando não se classificaram.