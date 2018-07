Mancini testa Amaral no lugar de Arias no Cruzeiro Depois de perder Charles e Fabrício, o Cruzeiro resolveu contratar volantes aos montes. Fechou com quatro reforços para a posição: Amaral, Marcelo Oliveira, Rudnei e Diego Arias. Contando com os remanescentes Leandro Guerreiro, Eber e Everton, o técnico Vagner Mancini ainda tem dúvidas para escalar o time titular. Por isso, vai fazer testes até a estreia no Campeonato Mineiro, apenas no dia 5 de fevereiro, contra o Guarani.