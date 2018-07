Mancini usa 'retiro' para dar novo ânimo ao Cruzeiro O técnico Vágner Mancini afirmou que a ida do Cruzeiro para um período de concentração e treinamento em Atibaia, no interior de São Paulo, vai trazer mais força ao grupo. O objetivo é focar os atletas na luta para escapar do rebaixamento no Brasileirão. "Temos cinco jogos, em que vamos ter que ter a máxima atenção em todos os detalhes, e a gente está tentando fazer isso desde o início da semana, indo para lá", ressaltou o comandante cruzeirense.