Mancini valoriza empate do Botafogo com o Criciúma

"O ponto tem que ser muito valorizado, nos outros jogos tivemos a chance de ganhar e acabamos perdendo. Ficamos perto dos três pontos, se não fosse o pênalti dificilmente o Criciúma ia furar o nosso esquema defensivo. Não é fácil jogar aqui, é uma equipe que exige muito da marcação", disse.

Mancini também, aprovou a atuação do zagueiro Matheus Menezes, titular no Botafogo em substituição a Bolívar, e destacou que pretende utilizá-lo mais vezes. "Eu estava com expectativa por causa da evolução dele. Ele foi bem e passa a ter mais espaço dentro do elenco", afirmou.

O treinador do Botafogo também garantiu ter aprovado o trabalho do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que marcou dois pênaltis na partida, um para cada time, que foram convertidos e definiram o empate por 1 a 1 em Criciúma.

"Foi muito bem. Andei reclamando dos árbitros novos. A CBF quer dar chance, e isso é natural no futebol, mas seguidamente novatos apareciam nos jogos do Botafogo. O árbitro teve uma boa atuação, assinalou bem os dois pênaltis", comentou.

Com 23 pontos, o Botafogo subiu para a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Porém, neste domingo, no complemento da 23ª rodada, o time pode perder até três posições.