Mancini valoriza presença do City na Liga Europa Mesmo com os investimentos milionários em reforços nos últimos anos, o Manchester City não conseguiu avançar para as oitavas de final em sua primeira participação na história da Liga dos Campeões da Europa. Superado por Bayern de Munique e Napoli, o time inglês ficou em terceiro lugar no Grupo A, passando, com isso, para a disputa da Liga Europa. Apesar disso, o técnico italiano Roberto Mancini valorizou a campanha e a chance de entrar na outra competição continental.